La France "a tout fait pour que l’Afrique ne s’arme pas", déplore un ancien gradé algérien

"L'Algérie a entamé depuis des années un processus de modernisation et de professionnalisation de son armée […]. Aujourd'hui, on travaille avec de l'intelligence artificielle. On vit aussi une guerre de drones. Il est donc tout à fait normal que l'Algérie consacre plus de moyens pour être au diapason des armées modernes", déclare-t-il ainsi.