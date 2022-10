https://fr.sputniknews.africa/20221008/laccord-sur-lachat-darmes-entre-lalgerie-et-la-russie-ne-plait-pas-a-washington-1056441455.html

L’accord sur l’achat d’armes entre l’Algérie et la Russie ne plaît pas à Washington

L’accord sur l’achat d’armes entre l’Algérie et la Russie ne plaît pas à Washington

Le porte-parole du département d’Etat a estimé que l'accord sur l’armement conclu entre Alger et Moscou représente un problème. Des députés américains ont... 08.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-08T23:00+0200

2022-10-08T23:00+0200

2022-10-08T23:00+0200

états-unis

algérie

sanctions

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102874/15/1028741502_0:278:5951:3625_1920x0_80_0_0_2f5369bd42e4640fd35bba8cb26a8544.jpg

Les États-Unis ont dans le viseur l’Algérie, qui a signé avec Moscou un accord sur la livraison d'armes. Vedant Patel, porte-parole du Département d’État, vient de prévenir Alger que tout pays qui continuait à soutenir la Russie représentait un problème.Fin septembre, 27 députés américains ont adressé une lettre à Anthony Blinken afin de lui demander de sanctionner l’Algérie pour avoir passé un accord l’an passé avec la Russie sur la fourniture d’armes. D’une valeur de 7 milliards de dollars, le contrat comprenait particulièrement des avions de combat Su-57 et des systèmes de défense aérienne.Pour les membres du Congrès, cette transaction entre dans le cadre de la loi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) de 2017 qui prévoit des sanctions aux pays qui signent des accords de défense et de renseignement avec certains pays, dont la Russie.

états-unis

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, algérie, sanctions, russie