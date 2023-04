Ce pays a le plus accru ses dépenses militaires en Afrique en 2022

https://fr.sputniknews.africa/20230424/ce-pays-a-le-plus-accru-ses-depenses-militaires-en-afrique-en-2022--1058827020.html

Alors que les tensions géopolitiques se sont accentuées en 2022 dans certaines régions du monde, en particulier en Europe de l’Est et en Asie de l’Est, l’Afrique continue d’effecteur des dépenses militaires modestes, à en croire un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).Le continent représente en effet 1,8% des dépenses militaires mondiales, loin derrière les Amériques (43%) ou l’Europe (21%). En 2022, un pays africain a cependant mis le paquet sur l’armement: l’Éthiopie. Addis-Abeba a en effet vu ses achats militaires exploser de 88% en 2022, à cause principalement de la guerre du Tigré et des nouvelles offensives des troupes gouvernementales. Les dépenses militaires du pays ont ainsi avoisiné 1 milliard de dollars l’an dernier.La zone d’Afrique du Nord reste pour sa part stable, avec des dépenses inférieures de 3,2% à 2021. Le Maroc et l’Algérie, à couteaux tirés à propos du Sahara occidental, sont les deux principaux acheteurs de la région (74% des dépenses à eux deux).L’Afrique sub-saharienne est elle aussi en baisse de 7,3% par rapport à 2022, avec 20 milliards de dollars investis dans la sphère militaire. Un recul dû surtout aux deux géants économiques que sont l’Afrique du Sud et le Nigéria. Ce dernier pays a ainsi coupé dans les budgets militaires pour se recentrer vers le civil, suite notamment à de terribles inondations saisonnières, souligne le SIPRI.Accalmie dans le TigréLa guerre du Tigré avait connu un dénouement début novembre, après un accord de cessation des hostilités signé entre les rebelles et le gouvernement éthiopien, sous l’égide de l’Union africaine.Après deux ans de conflit, les négociations ont notamment permis le retour des convois humanitaires, alors que la région était confrontée à une importante crise alimentaire. L’électricité a également pu être rétablie à Mekele, plus grande ville du Tigré. Près de 40% des Tigréens souffraient ainsi d’un manque extrême de nourriture, expliquait l’Onu en janvier 2022.Les observateurs s’interrogent désormais sur le rôle de certaines puissances étrangères dans le conflit. Mi-février, le Président érythréen, Isaias Afwerki, avait ainsi accusé explicitement Washington d’avoir poussé les rebelles à des offensives agressives. Certains pensent même que les États-Unis pourraient revenir souffler sur les braises du conflit, comme Petros Tseggay Asghedom, ambassadeur d’Érythrée en Russie, qui confiait récemment ses craintes à Sputnik.

