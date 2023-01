https://fr.sputniknews.africa/20230108/le-conflit-au-tigre-pourrait-reprendre-a-cause-des-usa-1057537876.html

Le conflit au Tigré pourrait reprendre à cause des USA

Le conflit au Tigré pourrait reprendre à cause des USA

Tandis que règne une accalmie dans la région du Tigré en proie de conflits armés ces dernières années, le conflit serait susceptible de reprendre, affirme à... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Les hostilités entre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) et les forces gouvernementales éthiopiennes pourraient reprendre, car les rebelles bénéficient du soutien de Washington, a déclaré à Sputnik Petros Tseggay Asghedom, ambassadeur d’Érythrée en Russie.Pour le M.Tseggay seulement les autorités de l’Éthiopie, avec qui l’Érythrée entretient des relations, sont en mesure de dire aux Érythréens de quitter la région du Tigré, et non les États-Unis ou les Tigréens.Conflit dans le TigréUne guerre sans merci existait entre les rebelles tigréens et l’armée fédérale éthiopienne depuis novembre 2020, plongeant le nord de l'Éthiopie dans une profonde crise humanitaire.Après cinq mois de trêve, les combats avaient repris le 24 août. Les forces des deux camps se sont notamment disputées Shire, l’une des principales villes du Tigré.Une négociation entre les protagonistes s’était déroulée du 25 au 30 octobre, sous l’égide de l’Union africaine (UA).Le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles du Tigré, avaient signé, le 2 novembre, un accord pour mettre fin aux combats après deux ans de conflit.

