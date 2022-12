https://fr.sputniknews.africa/20221230/retour-a-la-paix-en-ethiopie-une-delegation-internationale-se-rend-au-tigre-1057459254.html

Retour à la paix en Éthiopie: une délégation internationale se rend au Tigré

Retour à la paix en Éthiopie: une délégation internationale se rend au Tigré

Les plus importants négociateurs de l’accord de Pretoria ainsi que des diplomates et militaires occidentaux sont arrivés dans la capitale de la région... 30.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-30T15:43+0100

2022-12-30T15:43+0100

2022-12-30T15:43+0100

Dans le contexte de la normalisation des relations entre les autorités éthiopiennes fédérales et l'ancienne zone rebelle du Tigré, une délégation importante s’est posée le 29 décembre à Mekele, capitale de cette région éthiopienne.Les médiateurs de l'Union africaine Uhuru Kenyatta et Olusegun Obansanjo font partie de la délégation, ainsi que le secrétaire général de l'organisation régionale l'Igad, selon RFI. Ils sont considérés comme les plus importants négociateurs de l’accord de Pretoria, qui a mis fin au conflit au Tigré.De plus, 32 diplomates et militaires, dont les ambassadeurs de France, du Japon et de Grande-Bretagne, le ministre éthiopien de la Justice et des représentants d'institutions financières internationales font partie de la délégation.Ces responsables tenteront de poursuivre les discussions avec les leaders tigréens. Le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré ont signé un accord de paix le 2 novembre, à Pretoria. Cela a mis fin au conflit meurtrier qui les opposait depuis novembre 2020.Réapparition des signes de vieDe plus, toujours le 29 décembre, la police fédérale éthiopienne est entrée à Mekele, une première depuis 18 mois, pour garantir la sécurité des institutions et infrastructures.Début décembre, Mekele a été raccordée au réseau électrique national.La CBE, la principale banque du pays, a annoncé mi-décembre la reprise de ses opérations dans certaines villes, les communications téléphoniques avec la région ont commencé à être rétablies.

