https://fr.sputniknews.africa/20221222/le-gouvernement-ethiopien-et-les-tigreens-reprennent-les-negociations-sur-laccord-de-paix-1057356098.html

Le gouvernement éthiopien et les Tigréens reprennent les négociations sur l’accord de paix

Le gouvernement éthiopien et les Tigréens reprennent les négociations sur l’accord de paix

Près de deux mois après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, les deux parties dialoguent afin de faire le... 22.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-22T16:58+0100

2022-12-22T16:58+0100

2022-12-22T16:58+0100

éthiopie

afrique subsaharienne

tigré

guerre

crise humanitaire

personnes déplacées

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1e/1052400538_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_f64558cf4da953439fc84af668f648b5.jpg

Prévue pour durer trois jours, une réunion de suivi de l’accord de paix signé en novembre se tient à Nairobi depuis le 21 décembre, relate le quotidien éthiopien Addis Standard.Le gouvernement éthiopien et des leaders des rebelles tigréens participent aux consultations. Des responsables kényans, de l’Union africaine, ainsi que des responsables du gouvernement américain sont également attendus, d’après le quotidien.Fin du conflit meurtrierLe gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré ont signé un accord de paix le 2 novembre en Afrique du Sud. Cela a mis fin au conflit meurtrier qui les opposait depuis novembre 2020.L’accord prévoit une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès à cette région.Le conflit a créé une grave crise humanitaire. Selon l'Onu, les deux ans de guerre ont rendu plus de 13,6 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie.Retour à la vieSuite à la signature de l’accord de paix, l’acheminement de l’aide humanitaire a repris, bien qu’elle reste largement inférieure aux besoins, d’après Radio France Internationale.Le 19 décembre, la plus grande banque d’Éthiopie, la Commercial Bank of Ethiopia, a annoncé avoir repris ses opérations financières dans plusieurs villes du Tigré.Mi-novembre, le Premier ministre éthiopien a affirmé que les autorités avaient commencé à rétablir télécommunications et électricité dans certaines zones touchées par le conflit.

éthiopie

afrique subsaharienne

tigré

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

éthiopie, afrique subsaharienne, tigré, guerre, crise humanitaire, personnes déplacées