Les troupes érythréennes se retirent de la région du Tigré en Éthiopie?

Les troupes érythréennes se retirent de la région du Tigré en Éthiopie?

Les soldats érythréens seraient en train de quitter des villes de la région du Tigré, selon Bloomberg. Une action qui mettrait un point final à l’accord de... 30.12.2022, Sputnik Afrique

Les troupes érythréennes auraient été vues en train de se retirer des villes éthiopiennes de Shire et d’Adwa, situées à la frontière nord avec l’Érythrée, relate l’agence de presse Bloomberg.Selamawit Kassa, porte-parole du gouvernement éthiopien, Yemane Gebremeskel, ministre érythréen de l'Information et un porte-parole du gouvernement du Tigré n’ont pas voulu commenter l’information.L’accord de paix sur le point d’être totalement respecté?Un accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a été signé le 2 novembre en Afrique du Sud. Il est voué à mettre fin à la guerre civile qui a éclaté en novembre 2020 et a fait des milliers de morts.La plupart des principaux points de l’accord ont déjà été respectés. Selon Addis Standard, il s’agit notamment du rétablissement des services publics et de la reconstruction des infrastructures de toutes les communautés touchées par le conflit à Mekelle, la capitale régionale. Des représentants de l'Éthiopie et du Tigré se sont rencontrés à Nairobi, la capitale kényane, au début du mois. Ils ont convenu d'autoriser une équipe d'experts africains indépendants à surveiller la mise en œuvre de l'accord de paix, selon Bloomberg.L'accord prévoit le désarmement et l'arrêt du recrutement des forces du Tigré, ainsi que l'envoi de leurs troupes dans des zones désignées contrôlées par les forces fédérales éthiopiennes.

