Neuf drones navals et aériens de l’armée de Kiev abattus près de Sébastopol

L’armée russe a déclaré avoir repoussé avec succès une nouvelle attaque de drones navals et aériens en mer près de la ville de Sébastopol ce 16 juillet, selon... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Au petit matin du 16 juillet, une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste à l’aide de drones contre des installations près de la ville de Sébastopol, en Crimée, a été déjouée, a déclaré le ministère russe de la Défense.Selon l’instance, sept véhicules aériens sans pilote et deux bateaux semi-submersibles sans équipage étaient impliqués.Deux drones ukrainiens ont été détruits par la défense antiaérienne au-dessus des eaux de la mer Noire, à une grande distance de la côte. Tandis que cinq autres engins ont été neutralisés par les moyens de guerre électronique et se sont écrasés sans atteindre leurs cibles.En outre, deux vedettes sans pilote ont été détectées dans la partie nord de la mer Noire et anéanties par des tirs d’arme réglementaire de bateaux de protection des zones maritimes, a noté le ministère.L'attaque repoussée n'a pas fait de victimes ni de dégâts.Des tentatives réitéréesLes troupes ukrainiennes lancent constamment des attaques de drones contre la ville de Sébastopol, la base principale de la Flotte de la mer Noire, et la Crimée.Les forces armées russes, appuyées par la défense antiaérienne, les repoussent régulièrement.Le 15 juin, la péninsule a été visée par une attaque de neuf drones, tous neutralisés, et un autre appareil a explosé sans faire de blessé.Un acte similaire a eu lieu le 4 juin. Plus tôt encore, le 25 mai, les forces de la défense antiaérienne avaient brouillé et fait atterrir ou détruit six drones dans différents districts de Crimée.

