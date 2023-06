https://fr.sputniknews.africa/20230604/la-crimee-attaquee-par-neuf-drones-ukrainiens-1059699831.html

La Crimée attaquée par neuf drones ukrainiens

La Crimée attaquée par neuf drones ukrainiens

Dans la nuit de samedi à dimanche, un drone a été abattu dans la ville de Djankoï en Crimée, selon un conseiller du dirigeant de la péninsule. Neuf engins ont... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Oleg Krioutchkov, conseiller pour la politique de l’information du dirigeant de la Crimée, a annoncé cette nuit sur Telegram la destruction d’un drone au-dessus de la ville de Djankoï.Précisions du dirigeant de la péninsuleLe chef de la Crimée Sergueï Aksionov a annoncé ce dimanche 4 juin que les forces de guerre électronique ont brouillé et fait atterrir quatre drones ennemis. La défense aérienne en a abattu cinq autres. Des vitres ont été soufflées dans deux maisons de particuliers et dans deux voitures suite à la chute de l’un de ces drones. L’attaque n’a fait aucune victime.Précédentes attaquesKiev n’abandonne pas ses tentatives d’attaquer avec des drones Sébastopol et la Crimée.Le 25 mai, les forces de la défense antiaérienne ont brouillé et fait atterrir ou détruit six drones.Le 12 mai, un drone a été détruit dans l’ouest de la péninsule. Le 7 mai, 10 drones ukrainiens ont attaqué Sébastopol, mais l’attaque a été repoussée par les militaires russes.Le 5 mai, deux missiles ukrainiens Hrim-2 ont été abattus au-dessus de la péninsule.La défense antiaérienne a également contré des attaques de drones contre la Crimée les 1er, 3 et 4 mai.Le niveau jaune d’alerte terroriste a été introduit sur la péninsule sans limite de durée.

