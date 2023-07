https://fr.sputniknews.africa/20230714/moscou-tourne-en-derision-les-declarations-de-lonu-sur-le-nouveau-tir-de-missile-nord-coreen-1060526701.html

Moscou tourne en dérision les déclarations de l'Onu sur le nouveau tir de missile nord-coréen

Moscou tourne en dérision les déclarations de l'Onu sur le nouveau tir de missile nord-coréen

La diplomatie russe ironise sur les assertions de l'Onu concernant le missile balistique tiré par Pyongyang et qui serait tombé dans la zone économique... 14.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-14T12:29+0200

2023-07-14T12:29+0200

2023-07-14T12:36+0200

onu

corée du nord

missiles

tir de missiles

missiles balistiques

maria zakharova

russie

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060526533_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_189d2579a35efe292a5f917f18f75ff0.jpg

La diplomatie russe a commenté les déclarations des Nations unies concernant le récent essai de missile de la Corée du Nord. Selon l'Onu, le missile balistique intercontinental Hwasongpo-18 tiré le 12 juillet est tombé dans la zone économique exclusive russe. Pyongyang n'a pas commenté cette information.Maria Zakharova a également ironisé sur les compétences de l'Onu.La centrale est en effet régulièrement la cible de tirs. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de ces pilonnages.Le tirPyongyang a procédé mercredi à son deuxième essai du missile balistique Hwasongpo-18, d'une portée d'environ 1.000 kilomètres. Le lancement a été supervisé par Kim Jong-un.Selon le sous-secrétaire général des Nations unies pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique Khaled Khiari, le missile à combustible solide a parcouru plus de 1.000 kilomètres en 74 secondes avant de tomber en mer dans la zone économique exclusive de la Fédération de Russie. Il s’agit potentiellement de la durée de vol la plus longue pour un missile nord-coréen, a-t-il précisé. En 2022 et 2023, Pyongyang a effectué plus de 90 lancements de missiles balistiques, dont 13 de portée intercontinentale, a encore ajouté le responsable dont les propos sont cités sur le site Web de l'Onu.Pyongyang se sent menacéLa Corée du Nord se sent actuellement visée par une activité militaire accrue de la part des États-Unis. Washington déploie des moyens nucléaires sur la péninsule coréenne, a ainsi pointé le délégué nord-coréen lors de la récente réunion du Conseil de sécurité de l'Onu convoquée à la demande des États-Unis et de leurs alliés.Le délégué a accusé les États-Unis d’avoir déployé un sous-marin nucléaire équipé d’armes stratégiques en Corée du Sud pour la première fois depuis 40 ans, et de mener des actes d’espionnage aérien extrêmement provocateurs en s’infiltrant dans le territoire souverain de la Corée du Nord.La représentante russe a de son côté dénoncé l’action des États-Unis, de la République de Corée et du Japon, qui, dans le cadre de leur "stratégie de dissuasion élargie", continuent de renforcer les manœuvres régionales et leur coopération dans le domaine militaire. "Le renforcement des activités militaires sous la houlette active de Washington et suivi aveuglément par Tokyo et Séoul nous empêche de reprendre les négociations", a-t-elle estimé.

corée du nord

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

onu, corée du nord, missiles, tir de missiles, missiles balistiques, maria zakharova, russie, états-unis