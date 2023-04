https://fr.sputniknews.africa/20230413/la-coree-du-nord-tire-un-nouveau-type-de-missile-balistique-1058566767.html

La Corée du Nord tire un "nouveau type" de missile balistique

La Corée du Nord tire un "nouveau type" de missile balistique

Ce tir a déclenché une brève alerte dans l'île nippone de Hokkaido (nord) avant que le Japon ne précise que le projectile n'avait pas frappé son territoire. 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T08:03+0200

2023-04-13T08:03+0200

2023-04-13T08:03+0200

corée du nord

japon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/13/1058240006_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_c135f72b73ff1737cd4e8e66b8ffd722.jpg

La Corée du Nord a tiré jeudi un "nouveau type" de missile balistique, possiblement à combustible solide selon l'armée sud-coréenne, ce qui marquerait une avancée technologique et stratégique majeure pour le programme d'armement de Pyongyang.Tous les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) lancés jusqu'à présent par la Corée du Nord étaient à combustible liquide. Or les missiles à combustible solide, que Pyongyang cherche depuis longtemps à mettre au point, font preuve d'une meilleure stabilité et sont plus rapides à préparer pour un lancement que ceux à combustible liquide, ce qui rend plus difficile leur détection et leur destruction par les forces américaines.Lors d'un défilé militaire à Pyongyang en février, la Corée du Nord avait exhibé un nombre record de missiles, y compris ce que les analystes considèrent comme un nouvel ICBM à propergol solide.Lancé jeudi à 07H23 (22H23 GMT), le missile a suivi une trajectoire lobée et "a parcouru 1.000 km avant d'atterrir en mer de l'Est", le nom coréen de la mer du Japon, a déclaré l'armée sud-coréenne.Les détails du lancement sont en train d'être analysés "en détail", a souligné l'état-major sud-coréen.Le tir a déclenché une brève alerte dans l'île de Hokkaido, dans le nord de l'archipel nippon.Le gouvernement japonais a cependant vite confirmé que le missile n'était pas tombé sur son territoire.Le 10 avril, le leader nord-coréen Kim Jong Un avait appelé à accroître les capacités de son pays en matière de dissuasion pour contrer "l'escalade des manœuvres des impérialistes américains et des traîtres, pantins sud-coréens pour déclencher une guerre d'agression", selon l'agence de presse officielle KCNA.Depuis le 23 mars, Pyongyang a notamment affirmé avoir mené trois tests d'un "drone sous-marin d'attaque nucléaire" capable de "produire un tsunami radioactif de grande ampleur". Ces engins sont connus sous le nom de "Haeil", qui signifie tsunami en coréen.

corée du nord

japon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

corée du nord, japon