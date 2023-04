https://fr.sputniknews.africa/20230414/kim-jong-un-teste-un-missile-intercontinental-et-definit-son-objectif-1058611897.html

Kim Jong-un teste un missile intercontinental et définit son objectif

Pyongyang se préparerait à riposter par des armes nucléaires. Kim Jong-un a expliqué pourquoi la Corée du Nord avait besoin d'un nouveau missile après avoir... 14.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-14T20:37+0200

corée du nord

missiles

icbm

sécurité

militaires

armée

péninsule de corée

international

Le dirigeant nord-coréen a personnellement supervisé le 13 avril un test du nouveau missile balistique intercontinental à propergol solide Hwasong-18, a annoncé, le 14 avril, l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Il a rappelé la détérioration de la situation sécuritaire dans la péninsule de Corée et a fixé des objectifs stratégiques pour renforcer davantage les forces nucléaires du pays.Le dirigeant nord-coréen a menacé les ennemis de Pyongyang d'une "frappe offensive mortelle" qui les ferait "trembler de peur et d'angoisse extrême", les plongerait dans le désespoir et les ferait se repentir du "mauvais choix" s'ils n'abandonnaient pas "leur pensées stupides et leurs outrages", selon KCNA.Dans le même temps, l’agence de presse précise que la Corée du Nord a effectué son tir d’essai en tenant compte de la sécurité des pays voisins.

