Le Président sénégalais espère aborder la paix en Ukraine lors du sommet Russie-Afrique

Le Président sénégalais espère aborder la paix en Ukraine lors du sommet Russie-Afrique

2023-07-10T16:49+0200

2023-07-10T16:49+0200

2023-07-10T16:53+0200

En juin, les membres de la mission africaine de paix ont demandé à Vladimir Poutine de "montrer son désir d'aller de l'avant [avec la paix]" avant le début du sommet Russie-Afrique, a déclaré le chef de l’État sénégalais dans une interview au Financial Times.De nouveaux échanges de prisonniers de guerre et le retour d'enfants en Ukraine "peuvent être un très bon signal", selon lui.Le forum Russie-Afrique aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg.La partie russe ne s'oppose pas aux pourparlersComposée des Présidents et de hauts responsables de 7 pays, la mission africaine de paix s’est rendue à Kiev et à Saint-Pétersbourg les 16 et 17 juin pour tenter une désescalade. La partie russe ne s'oppose pas aux pourparlers avec Kiev, alors que l’Ukraine ne veut pas négocier, a exposé Vladimir Poutine face aux médiateurs africains à Saint-Pétersbourg: "La Russie elle-même n'a jamais refusé les négociations" et même dans les conditions actuelles est ouverte aux propositions constructives, d’après lui.

