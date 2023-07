https://fr.sputniknews.africa/20230709/un-lyceen-marocain-modele-dintegration-est-menace-dexpulsion-de-france-1060440832.html

Un lycéen marocain, "modèle d’intégration", est menacé d’expulsion de France

Un lycéen marocain, "modèle d’intégration", est menacé d’expulsion de France

Décrit par ces professeurs comme "un élève exceptionnel" et "un modèle d'intégration", un Marocain de 18 ans qui fait ses études à la ville française de Rouen...

Depuis plusieurs mois des enseignants du lycée Corneille, à Rouan, réclament l’annulation d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français) qui vise depuis septembre dernier leur élève Anass Ajgou.Ce lycéen marocain âgé de 18 ans a violé, selon les autorités, en 2018 des règles d’immigration, écrit le Paris Normandie.Il lui est reproché d’être entré sur le territoire français après l’âge de 13 ans. Le 23 février la Cour d’appel a confirmé son expulsion et désormais "il peut être expulsé à tout moment", regrette son avocate, maître Djehanne Elatrassi.En avril, son professeur principal a lancé une pétition dans laquelle il précisait que l'adolescent disposait quand même d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) au moment de son arrivée en France. Il était également accompagné par sa mère. L’enseignant a aussi estimé que le jeune homme devait "rester en France" car il était "mineur lors de son arrivée" et n’était pas "responsable de la décision de ses parents". Il l’a décrit comme un très bon élève qui a réussi "brillamment ses années de lycée".Selon ce professeur, cité par le Paris Normandie, Anass Ajgou est "un modèle d’intégration".Une mobilisation en soutien du jeune hommeCe mardi 4 juillet, des élèves, des enseignants et des militants d’associations en faveur d’Anass se sont réunis au lycée pour exprimer encore une fois leur soutien à l’élève.Selon son avocat, le jeune homme "ne se voit plus vivre au Maroc" et a "tous ses liens sociaux" en France.

