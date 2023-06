Ce pays européen facilite l'immigration des travailleurs hors UE

https://fr.sputniknews.africa/20230625/ce-pays-europeen-facilite-limmigration-des-travailleurs-hors-ue-1060157751.html

À court de main-d'oeuvre qualifiée, l'Allemagne à décidé d'alléger l'entrée sur son territoire de travailleurs hors Union européenne. Selon ObservAlgerie, le... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Le parlement allemand a adopté le 23 juin un projet de loi facilitant le recrutement de travailleurs étrangers hors UE pour palier au manque de main-d'oeuvre qui affaiblit son économie.Le projet de loi avait été présenté par le gouvernement en septembre 2022. Un an plus tôt, en août 2021, Detlef Schelle, chef de l’Agence fédérale pour l’emploi, avait indiqué au journal Süddeutsche Zeitung que le pays avait besoin de 400.000 immigrés qualifiés par an "pour combler les lacunes du marché du travail".Un système de pointsSelon ObservAlgerie, le nouveau texte introduit un système de permis de travail basé sur les points, inspiré par le modèle canadien.Le système tient compte de l'expérience professionnelle des travailleurs étrangers, de leur âge et de leurs compétences linguistiques.Les travailleurs ayant une qualification élevée pourront faire venir leur famille en Allemagne, en fonction de leurs moyens financiers.Quels métiers sont les plus demandés?Selon l'agence fédérale pour l'emploi, citée par ObservAlgerie, l'Allemagne a besoin de travailleurs de 200 professions en 2023, contre 148 l'année dernière.Il s'agit des chauffeurs de bus, des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration. Ceux de la métallurgie ont aussi été ajoutés cette année à la liste des métiers sous tension.De même, les domaines d'activité comme les infirmiers, les travailleurs chargés de la garde d'enfants, le bâtiment et l'automobile subissent un manque criard, tout comme les spécialistes des technologies de l'information, les chauffeurs routiers, les architectes et les pharmaciens, conclu ObservAlgerie.

