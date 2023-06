https://fr.sputniknews.africa/20230607/ce-pays-europeen-exempte-de-visas-quatre-etats-africains-pour-trois-semaines-1059775161.html

Ce pays européen exempte de visas quatre États africains pour trois semaines

La Biélorussie a décidé d’exempter en juillet de visas d’entrée les ressortissants de 73 pays. Quatre pays africains, à savoir l’Égypte, l’Afrique du Sud, la... 07.06.2023, Sputnik Afrique

La Biélorussie, voisin proche de la Russie, a décidé d’ouvrir ses portes pour les ressortissants de 73 pays le temps d’un festival musical renommé.Quatre pays africains font partie de la liste, à savoir l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Namibie et la Gambie, selon le décret du Président biélorusse signé fin mars. En outre, plusieurs pays européens, asiatiques et latino-américains y figurent, par exemple, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, l’Iran, le Mexique.Le festival international en question, Bazar slave, se tient chaque année dans la ville de Vitebsk, dans le nord-est du pays. L’édition 2023 est programmée du 13 au 16 juillet.Conditions d’entréeL’exemption de visas sera valable du 4 au 23 juillet, selon la police des frontières du pays.À l'entrée, les ressortissants de ces pays devront présenter un passeport international étranger, ainsi que des billets pour le festival. Une seule entrée sera autorisée pour cette période.Ce n’est pas la première fois qu’Alexandre Loukachenko, chef de l’État biélorusse, avance des initiatives de ce genre: en 2018 il a exempté de visas les ressortissants de 74 pays pour une trentaine de jours. Ce mois d’août, tous les participants et les bénévoles des Jeux de la CEI seront exemptés de visas.

