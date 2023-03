https://fr.sputniknews.africa/20230328/le-zimbabwe-pourrait-devenir-une-plaque-tournante-pour-lexportation-bielorusse-1058339810.html

Le Zimbabwe pourrait devenir une plaque tournante pour l'exportation biélorusse

Le Zimbabwe pourrait devenir une plaque tournante pour l'exportation biélorusse

Le Zimbabwe peut devenir une plaque tournante majeure des produits d'exportation biélorusses dans la région sud-africaine, a déclaré le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du commerce international, Frederick Shava, en visite à Minsk.Le ministre a rappelé que c'était le Zimbabwe qui avait pris l'initiative de faire en sorte que le potentiel de la Biélorussie et de ses capacités technologiques soient représenté dans les pays du sud du continent.À la fin du mois de janvier, le Président biélorusse s'est rendu à Harare en visite d'État pour rencontrer son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. Au cours de cette visite, des accords de coopération ont été signés. Parmi eux, certains concernent la promotion et la protection mutuelle des investissements, la prévention de la double imposition, la création d'une commission mixte permanente sur la coopération et un mémorandum sur la reconnaissance mutuelle des diplômes.Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergueï Aleïnik , a déclaré à l'issue de la visite de M.Loukachenko que des contrats avaient été conclus pour la fourniture au Zimbabwe d'environ 4 000 unités de tracteurs biélorusses, d'équipements agricoles et autres, et que le résultat économique attendu était estimé à environ 200 millions de dollars.

