"Il y aura des armes nucléaires pour tous": Loukachenko appelle à rejoindre l'union russo-biélorusse

Le Président biélorusse a proposé au Kazakhstan et à d'autres pays de rejoindre l'union de la Russie et de la Biélorussie. Ce, afin d’avoir la possibilité d’utiliser les armes nucléaires.Tout en précisant qu’il s’agissait de sa propre opinion, M.Loukachenko a toutefois estimé que d’après lui, "c’est possible".Une opinion exprimée quelques jours après que le Président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev avait porté son attention, lors du Forum économique eurasiatique, sur le rassemblement qu’est l’Union de la Russie et de la Biélorussie. Le chef de l’État kazakh a jugé que la coopération dans ce cadre, lorsque "même les armes nucléaires étaient une pour deux", était différente du niveau d’intégration avec l’Arménie, le Kazakhstan ou la Kirghizie.Entretemps, Moscou et Minsk avaient noté à plusieurs reprises qu’il s’agissait non pas d’une remise mais d’un transfert d’une partie des armes nucléaires russes sur le territoire biélorusse.Armes nucléaires en BiélorussieL'accord sur la création de l'Union de la Russie et de la Biélorussie a été signé le 8 décembre 1999 à Moscou par le Président russe de l’époque Boris Eltsine et son homologue Alexandre Loukachenko.Entré en vigueur le 26 janvier 2000, l'accord sur la création de l'Union de la Russie et de la Biélorussie est à durée indéterminée.Fin mars, Vladimir Poutine a déclaré qu’à la demande de la partie biélorusse, la Russie déploierait ses armes nucléaires tactiques sur son sol, comme les États-Unis le font depuis longtemps sur le territoire de leurs alliés.Comme l'a signalé le Président russe, le 1er juillet, il est prévu d'achever la construction d'une installation de stockage d'armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse. Moscou a déjà remis à Minsk le système de missiles Iskander, qui peut être porteur d'armes nucléaires, et a aidé à rééquiper les avions biélorusses pour pouvoir utiliser des munitions spéciales. Le 26 mai, Alexandre Loukachenko a annoncé que le transfert d'armes nucléaires non stratégiques depuis la Russie vers le territoire biélorusse avait déjà débuté.

