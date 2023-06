https://fr.sputniknews.africa/20230607/ce-pays-de-lespace-schengen-ouvre-une-ambassade-en-algerie-1059762482.html

Ce pays de l'espace Schengen ouvre une ambassade en Algérie

Ce pays de l'espace Schengen ouvre une ambassade en Algérie

La Slovénie, membre de l’espace Schengen, a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade en Algérie. Le pays de deux millions d’habitants n’avait jusque-là eu... 07.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-07T08:55+0200

2023-06-07T08:55+0200

2023-06-07T08:58+0200

maghreb

algérie

ambassade

visas

espace schengen

slovénie

union européenne (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0b/1045336656_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5f0d4af491216291a06a196af10191d9.jpg

Une représentation diplomatique de la Slovénie, membre de l’espace Schengen, ouvrira en Algérie, a confirmé le 6 juin la cheffe de la diplomatie slovène Tanjia Fajon au cours d’un entretien avec son homologue algérien Ahmed Attaf.La décision vise "à renforcer le rapprochement politique entre les deux pays et à explorer des perspectives prometteuses de partenariat économique entre eux", selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. La date de l’installation de la mission diplomatique slovène n’a pas été précisée.Pour la première fois, l’ouverture de l’ambassade slovène a été évoquée en novembre 2022, au cours d’une rencontre de la ministre slovène avec le Président algérien Abdelmadjid Tebboune.Actuellement, les plus proches représentations diplomatiques slovènes pour les Algériens sont les consulats généraux à Casablanca (Maroc), Séville (Espagne) et à La Valette (Malte).La zone Schengen est un espace de libre circulation des personnes, où il n'y a pas de contrôles aux frontières intérieures. Cet espace comprend les territoires de 27 États européens, dont 23 sont membres de l'Union européenne.

maghreb

algérie

espace schengen

slovénie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, ambassade, visas, espace schengen, slovénie, union européenne (ue)