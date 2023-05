https://fr.sputniknews.africa/20230518/quel-pays-maghrebin-a-le-passeport-le-plus-puissant-1059333426.html

Quel pays maghrébin a le passeport le plus puissant?

Les passeports des pays du Maghreb n’ont pas tous la même valeur à l’étranger. Certains offrent plus de possibilités que d’autres, selon un rapport du cabinet... 18.05.2023, Sputnik Afrique

Un précieux sésame. Le cabinet de conseil Nomad Capitalist a publié l’édition 2023 de son traditionnel classement des passeports les plus puissants. Au Maghreb, c’est la Tunisie qui tire le mieux son épingle du jeu, arrivant en 127e position. Le passeport tunisien permet ainsi d’entrer dans 34 pays sans visa et dans 43 autres avec un visa à l’arrivée.La Tunisie détient par ailleurs un score correct sur l’indicateur de double nationalité, ce qui signifie que les citoyens tunisiens sont souvent autorisés à détenir d'autres nationalités, avec certaines restrictions.Le Maroc suit de près, puisque son passeport est classé au 128e rang mondial. Soit une belle amélioration depuis l’an dernier (134e). Le document permet de se rendre dans 33 pays sans visa et dans 42 avec un visa à l’arrivée. Le royaume chérifien est également favorablement noté en matière de déplacements fiscaux, puisque le pays permet à ses citoyens de déménager pour éviter les impôts, selon Nomad Capitalist.L’Algérie ferme la marche au Maghreb, avec un passeport classé au 171e rang mondial, qui permet de se rendre dans 19 destinations sans visa et dans 34 avec un visa à l’arrivée. Une place en partie liée à l’interdiction de posséder une double nationalité au pays des fennecs.Ailleurs en AfriqueEntretemps, le premier pays d’Afrique est les Seychelles, classés 60e. Les détenteurs de passeports de cet État insulaire peuvent entrer dans 102 pays sans visa et dans 37 pays autres avec un visa à l’arrivée. Enfin, les Émirats arabes unis créent la surprise, en rentrant dans le top-10 pour prendre directement la première place.Les pays du Maghreb avaient notamment été en bisbille avec la France fin 2021, Paris ayant restreint drastiquement l’octroi de visa pour la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. Les autorités françaises ont accusé le trio de ne pas coopérer dans le rapatriement de leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français. La situation était revenue à la normale seulement en décembre dernier.

