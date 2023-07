https://fr.sputniknews.africa/20230707/-jai-honte-de-la-france-un-algerien-se-voit-refuser-le-mariage-par-un-maire-francais-1060408542.html

"J'ai honte de la France": un Algérien se voit refuser le mariage par un maire français

Le controversé maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de célébrer le mariage entre un Algérien et une Française. Il estime qu’il pourrait s’agir d’un mariage... 07.07.2023, Sputnik Afrique

france

mariage

robert ménard

béziers

La nuit de noces attendra. Un Algérien qui voulait se marier avec une Française s’est vu snober par le maire de Béziers, Robert Ménard, rapporte le Midi Libre. L’élu a annoncé qu’il ne souhaitait pas célébrer cette union, le futur marié étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).Au vu de l’âge et la situation du couple, Robert Ménard a estimé que la volonté des mariés était louche et cachait peut-être un mariage blanc, en vue d’obtenir des papiers et de pouvoir rester sur le territoire français.Le couple s’est donc présenté devant la mairie de Béziers (Hérault) avec quelques amis ce 7 juillet, mais le maire n’a pas procédé à la cérémonie. Il a reçu la jeune femme seule. Celle-ci a tenté de parlementer, invoquant l’article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen, qui permet à des sans-papiers de se marier. Mais sans succès.Plainte déposéeLe couple a finalement décidé de déposer plainte contre ce refus de mariage. De son côté, Robert Ménard a prévenu le procureur de la République. Une enquête a été ouverte pour "vérifier l'absence de commission du délit pénal prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", précise le parquet dans un communiqué. Si le mariage est déclaré recevable, le maire sera dans l’obligation de le célébrer.Robert Ménard avait également déclaré avoir averti le gouvernement, afin de trouver une solution avant le jour J. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lui aurait répondu qu'il faudrait "mettre une mesure concernant ce type de mariages dans la prochaine loi sur l'immigration", selon Le Point.

france

béziers

france, mariage, robert ménard, béziers