https://fr.sputniknews.africa/20230625/pour-le-maroc-la-gestion-des-flux-migratoires-est-une-priorite-geopolitique-selon-un-expert-1060143823.html

Pour le Maroc, la gestion des flux migratoires est une priorité géopolitique, selon un expert

Pour le Maroc, la gestion des flux migratoires est une priorité géopolitique, selon un expert

Le Maroc considère la gestion des flux migratoires comme une priorité d'envergure géopolitique, a estimé un expert en géostratégie auprès de la MAP. Selon lui... 25.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-25T07:39+0200

2023-06-25T07:39+0200

2023-06-25T07:57+0200

afrique

maghreb

maroc

migration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104327/61/1043276184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5291efd9b25452429123f9378e9ef4c0.jpg

La gestion des flux migratoires est considérée par le Maroc comme une priorité d'envergure géopolitique, essentielle à la fois pour sa propre sécurité et pour la stabilité de la région nord de la Méditerranée, a souligné Cherkaoui Roudani, universitaire et expert en géostratégie et sécurité. Cette conviction découle de l'ambition de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de contribuer à la promotion d'une région méditerranéenne qui se transforme en un espace géopolitique cohérent, durable et stable, a relevé M. Roudani dans une déclaration à la MAP, à l'occasion du premier anniversaire de la tentative d'assaut menée, le 24 juin 2022, par un groupe de migrants clandestins subsahariens contre le préside occupé de Melilia. Il a, dans ce sens, mis en avant l'accueil positif réservé par la communauté internationale aux initiatives humanitaires de Sa Majesté le Roi en faveur des réfugiés de différentes nationalités présents aux frontières libyo-tunisiennes, rappelant le lancement par le Maroc de plusieurs opérations de régularisation, témoignant ainsi d'un esprit de solidarité et d'humanisme. Ces mesures visent à permettre à ces hommes et femmes provenant d'autres régions du continent africain et qui ont longtemps souffert de la clandestinité de vivre dans la dignité, a-t-il estimé, se félicitant du taux de scolarisation des enfants réfugiés au Maroc qui s'élève à 90%, dépassant la moyenne mondiale. Dans un espace méditerranéen en proie à des conflits et des tensions géopolitiques, il est indispensable de souligner aussi l’importance et le rôle stabilisateur que joue le Maroc dans la dynamique géopolitique de l'immigration de la rive nord de la Méditerranée, a fait observer l’universitaire. Selon lui, la géographie du Royaume joue un rôle clé dans la géopolitique de l’immigration dans le pourtour méditerranéen, expliquant que c’est la raison pour laquelle le Maroc s'est engagé pleinement dans une coopération étroite avec l'Union européenne en matière de migration et de sécurité. Dans cette veine, M. Roudani a fait savoir que des accords ont été conclus pour renforcer la gestion des flux migratoires, lutter contre le trafic de migrants et promouvoir une migration régulière et sécurisée, précisant que cette coopération vise à garantir la sécurité de tous et à prévenir les mouvements migratoires irréguliers. Pour y parvenir, le Maroc déploie d'importants efforts humains, matériels et financiers pour contrôler les flux migratoires irréguliers sur son territoire et mène des opérations de lutte contre les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains, démantelant régulièrement des réseaux criminels, a confié l’universitaire. Le pays a également renforcé significativement sa présence aux frontières et mis en place des mesures de sécurité pour empêcher les tentatives de passage irrégulier vers l'Europe, a-t-il fait remarquer, ajoutant que les autorités marocaines ont intensifié leurs efforts pour empêcher les assauts sur les deux villes de Sebta et Melilla et renforcé la sécurité aux frontières dans une zone de tension migratoire. Pour M. Roudani, il est important de souligner que le Maroc ne se limite pas à sa coopération avec l'UE et l'Espagne. Rabat s'est engagé également dans des partenariats régionaux et internationaux pour faire face aux défis de l'immigration, évoquant, dans ce sens, la collaboration active du Royaume avec des organisations telles que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et sa participation à des initiatives régionales, comme le Processus de Rabat communément appelé Processus euro-africain sur la migration et le développement. En rassemblant les pays européens et africains, ainsi que des institutions telles que la Commission européenne et la CEDEAO, le Maroc a permis de renforcer le dialogue et la coopération nécessaires pour aborder cette question cruciale, a-t-il poursuivi. L'universitaire a, par ailleurs, dénoncé la stratégie de déstabilisation d’Alger ciblant les relations bilatérales entre le Maroc et l'UE d'un côté, et avec l'Espagne de l'autre, qui vise à perturber ce partenariat stratégique dans le domaine migratoire. Pour atteindre son objectif, Alger a recours à des techniques de manipulation des immigrés clandestins, en diffusant des informations fausses et en propageant des rumeurs, a-t-il soutenu, notant que ces méthodes déloyales ont été mises en place dans le but de fragiliser l'image du Maroc et d'influencer ses relations bilatérales, notamment avec l'Espagne et l'UE.

afrique

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique, maghreb, maroc, migration