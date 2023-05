https://fr.sputniknews.africa/20230523/lonu-precise-le-nombre-de-refugies-soudanais-arrives-au-tchad-1059434817.html

L'Onu précise le nombre de réfugiés soudanais arrivés au Tchad

Le nombre de réfugiés au Tchad ayant fui la crise au Soudan "augmente très vite" et avoisine les 90.000, s'est alarmé le Haut-Commissariat des Nations unies... 23.05.2023, Sputnik Afrique

En trois jours, le nombre de réfugiés ayant arrivés au Tchad depuis le Soudan, en proie à des hostilités, a atteint 90.000 contre 76.000 précédemment, a annoncé ce mardi 23 mai à N'Djamena Raouf Mazou, le Haut-Commissaire assistant chargé des opérations du Haut Commissariat de l'Onu pour les Réfugiés (HCR).L'Onu estime à ce jour à un millier de morts et plus d'un million de déplacés internes et réfugiés le bilan de ce conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) qui a débuté le 15 avril. M.Mazou a évoqué, lui, "plus de 250.000 personnes ayant quitté le Soudan" pour les pays voisins depuis le début des combats. Au Tchad, où elles s'entassent essentiellement dans des camps dans l'est, proches de la frontière dans cette zone désertique, "plus de 90% sont des femmes et des enfants", a-t-il précisé, au terme d'une visite de quatre jours au Tchad.Le Haut-Commissaire assistant a dit redouter "la saison des pluies qui va bientôt commencer et constituer un obstacle additionnel pour leur porter assistance". Le 17 mai, les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé un appel de fonds de 3 milliards de dollars pour venir en aide à des millions de personnes au Soudan et à des centaines de milliers qui fuient vers les pays voisins.

