https://fr.sputniknews.africa/20230407/tunisie-52-migrants-clandestins-secourus-au-large-de-la-mediterranee-1058428819.html

Tunisie: 52 migrants clandestins secourus au large de la Méditerranée

Tunisie: 52 migrants clandestins secourus au large de la Méditerranée

Plus d'une cinquantaine de migrants ont été sauvés près des côtes tunisiennes, dans la nuit du 5 au 6 avril. Parmi les rescapés, figurent 16 Tunisiens, a fait... 07.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-07T09:04+0200

2023-04-07T09:04+0200

2023-04-07T09:04+0200

tunisie

migrants

méditerranée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1d/1052386331_0:13:3618:2048_1920x0_80_0_0_3948f08db9ade7e584177b4939c1aa24.jpg

Quelque 52 migrants clandestins dont 36 de nationalités subsahariennes ont été secourus, dans la nuit du mercredi au jeudi, au large des côtes du centre -est de la Tunisie, selon la garde nationale tunisienne. Parmi les rescapés, figurent 16 Tunisiens, fait observer la même source. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), quelque 132 personnes ont trouvé la mort ou se sont portées-disparues dans des tentatives d'immigration clandestine au large des côtes tunisiennes durant le 1er trimestre de 2023. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, en grande partie des subsahariens, vers l'Italie. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'organisation internationale des migrations, qui estime que plus de 18.000 migrants y sont morts ou disparus depuis 2014.

tunisie

méditerranée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunisie, migrants, méditerranée