Ces produits alimentaires russes à la conquête des marchés africains en 2023

Des producteurs russes de viande, de beurre et de conserves envisagent d’intensifier leurs exportations vers plusieurs pays du continent africain, dont... 09.07.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains devraient recevoir davantage de produits alimentaires russes en 2023, révèle le quotidien russe Izvestia. En effet, certaines entreprises russes misent sur l’élargissement de leurs exportations.Parmi celles-ci figure Efko, géant russe de l’industrie de l’huile et des graisses, qui exporte sa production dans 50 pays en Afrique, en Eurasie et en Amérique du Nord. En 2023, le fabricant ambitionne d’augmenter le volume de ses exportations à l’étranger de 50%.Le groupe Cherkizovo, entreprise russe d'élevage et de transformation de bovins, de porcs et de volailles, effectue, quant à elle, des livraisons dans plus d’une vingtaine de pays, dont plusieurs en Afrique.Le volume des exportations du groupe a dépassé l’année dernière 100.000 tonnes. Cette année, il doit augmenter de 10%. Le média précise que l’entreprise exporte en Afrique des produits de dinde et de poulet.L’attractivité des produits russesPour faire face à la pression des sanctions et soutenir les entreprises russes, le gouvernement du pays a simplifié la procédure d’octroi de subventions.

