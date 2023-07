https://fr.sputniknews.africa/20230705/une-universite-russe-cree-une-plante-qui-pourrait-prosperer-en-afrique-1060360443.html

Une université russe crée une plante qui pourrait prospérer en Afrique

La main verte. Des chercheurs de l’Université russe d’agriculture K. A. Timiryazev ont créé une nouvelle espèce de lupin blanc, baptisée GANA. Une plante à haut rendement, résistante à la sécheresse, qui est proposée comme une alternative au soja et pourrait même trouver sa place en Afrique, s’autorise à espérer auprès de Sputnik Alexandra Chitikova, directrice par intérim de l'Institut d'agrobiotechnologie de l’université.L’université a en effet su tisser des liens forts avec l’Afrique et de nombreux étudiants du continent viennent étudier la botanique entre les murs moscovites. La plupart s’intéressent à des plantes qui pourront prospérer en Afrique et donner des rendements intéressants.Les étudiants examinent notamment la possibilité d’influencer ces plantes, afin d’obtenir des modifications qualitatives et des récoltes de meilleure qualité.Aider à la sécurité alimentaireAlors que la sécurité alimentaire est l’un des principaux défis en Afrique, l’enseignement permet aussi de former des étudiants qui aideront le continent à mieux tirer parti de son agriculture, s’enthousiasme auprès de Sputnik Fiodor Voïtenkov, chef du département de la Coopération internationale de l’université.Côté recherche, l’université Timiryazev a par ailleurs signé plusieurs accords de coopération avec des organisations éducatives égyptiennes, souligne le responsable.Les liens éducatifs entre la Russie et l’Afrique devraient d’ailleurs continuer à se renforcer, à en croire Ivan Krivtchanski, directeur adjoint du département de la Coopération internationale. Ce dernier rappelle que l’Union soviétique a toujours entretenu de fortes interactions avec le continent et espère que l’avenir s’inscrira dans cette veine. La Russie va d’ailleurs abandonner les approches académiques anglo-saxonnes, pour se donner plus de liberté et s’ouvrir à de nouvelles collaborations.Pour renouer avec ce passé, l’université Timiryazev songe ainsi à ressusciter son département d’Agriculture tropicale et de travail du sol, qui avait déjà œuvré dans l’intérêt des pays africains.

