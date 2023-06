https://fr.sputniknews.africa/20230605/moscou-envisage-louverture-de-filiales-de-ses-universites-en-egypte-et-ailleurs-1059727659.html

Moscou envisage l’ouverture de filiales de ses universités en Égypte et ailleurs

Moscou envisage l'ouverture de filiales de ses universités en Égypte et ailleurs

Des filiales d’universités russes pourraient être créées en Égypte et dans d’autres pays, selon le vice-ministre russe de la Science et de l’Enseignement... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Le vice-ministre russe de la Science et de l’Enseignement supérieur Konstantin Moguilevski a fait part à Sputnik de projets d’ouverture de filiales d’universités russes à l’étranger.Le responsable a souligné que l’enseignement russe est un des meilleurs au monde et est très prisé dans de nombreux pays."Nous attendons des étudiants étrangers chez nous", a-t-il conclu.Soutien aux écoles russes à l’étrangerLe ministre russe de l’Éducation Sergueï Kravtsov avait précédemment déclaré que son ministère et celui des Affaires étrangères étaient prêts à soutenir les écoles russes à l’étranger, dans les pays amis et non. Selon lui, dans ces derniers, les écoles russes subissent des pressions notables et ont besoin d’être soutenues.

