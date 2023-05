https://fr.sputniknews.africa/20230524/table-ronde-de-sputnik-letude-des-langues-africaines-dans-les-ecoles-de-moscou-et-autres-projets-1059446394.html

Table ronde de Sputnik: l'étude des langues africaines dans les écoles de Moscou et autres projets

Table ronde de Sputnik: l'étude des langues africaines dans les écoles de Moscou et autres projets

L'agence de presse internationale et la radio Sputnik a organisé une table ronde sur le thème "Russie-Afrique: perspectives de coopération économique". 24.05.2023

Les participants à la discussion étaient le directeur de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique de l'Université d'État Lomonossov de Moscou Alexeï Maslov, le directeur du Centre d'études africaines de l'Université nationale de recherche École supérieure d'économie Andreï Maslov, le maître de conférences de la faculté d'histoire de l'Université Korolev de Samara Alexandre Beltser, le directeur exécutif de l'Institut du dialogue global Philani Mthembu (Afrique du Sud), le directeur de l'École supérieure de commerce de l'Université de Zambie, ancien président de l'Association économique de Zambie Lubinda Haabazoka, le directeur de recherche du centre d'analyse SBM Intelligence Tunde Ajileye (Nigeria), ainsi que le maître de conférences du département d'économie et de finances de l'Université d'État libre Sevias Guvuriro (Afrique du Sud).En parlant de la formation des compétences des cadres d'expertise et d'analyse dans le domaine de l'interaction russo-africaine, le directeur de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique de l'Université Lomonossov, Alexeï Maslov a noté: "Un virage actif vers l'Afrique nécessite la formation d'un type tout à fait différent de spécialistes, qui pourraient travailler directement à la fois avec l'économie et avec les élites politiques et économiques modernes, et surtout, comprendre que l'Afrique n'est pas seulement un grand continent, c'est vraiment une combinaison de très nombreuses traditions nationales, ethniques, religieuses et linguistiques."De plus, dans le cadre d'un programme spécial de l'institut, à partir de la nouvelle année scolaire, les langues swahili et amharique seront enseignées au moins dans quatre écoles de Moscou."Le directeur exécutif de l'Institut du dialogue global Philani Mthembu a souligné le rôle du développement de projets bilatéraux dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation: "Je pense qu'il sera important pour la Russie et l'Afrique de ne pas seulement considérer les mécanismes de commerce des minéraux et des ressources présents sur le continent africain, mais aussi de trouver des mécanismes pour attirer les investissements russes et pour créer des entreprises conjointes."Le directeur de l'École supérieure de commerce de l'Université de Zambie Lubinda Haabazoka s'est exprimé sur le rôle du dollar dans le monde contemporain: "Le système économique de Bretton Woods, qui a été créé en 1944, ne permet pas à l'Afrique de se développer. Nous sommes très dépendants du dollar, et en même temps, nous ne commerçons pas avec l'Amérique. En d'autres termes, si l'on regarde d'un point de vue de la logique, nous ne recevons pas ces dollars pour ensuite commercer avec d'autres pays. Même le commerce entre des pays voisins comme la Zambie et l'Afrique du Sud se fait en dollars. C'est un peu absurde. Il faut donc que les Brics développent le plus vite possible un système monétaire international alternatif."Andreï Maslov, présentant les recherches actuelles de l'École supérieure d'économie sur la transformation numérique de l'administration publique en Afrique, a noté: "Le problème de la faim dans des pays comme l'Éthiopie peut en grande partie être résolu par une gestion intelligente du système de sécurité alimentaire sur le territoire de ce pays." L'expert a ajouté qu'un programme de formation professionnelle dans le domaine de l'administration publique numérique pour les responsables africains était en cours de développement à l'Université nationale de recherche École supérieure d'économie.Le directeur de recherche du centre d'analyse SBM Intelligence Tunde Ajileye a souligné que, historiquement, la Russie était l'un des pays où l'élite africaine se rendait pour faire des études, notant qu'aujourd'hui la Russie et l'Afrique doivent renouveler les échanges éducatifs. De plus, selon l'expert, il est important d'intensifier la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des investissements.Alexandre Beltser, maître de conférences à la faculté d'histoire de l'Université Korolev de Samara, a appelé les pays africains à investir davantage dans l'économie russe: "Nous avons beaucoup parlé des perspectives d'investissement en Afrique, mais l'appel dans l'autre sens est également valable. D'autant plus qu'il existe déjà de tels exemples."Sevias Guvuriro, maître de conférences du département d'économie et de finances de l'Université de l'État libre, a analysé le changement actuel dans l'ordre mondial existant et a souligné le rôle particulier des Brics dans les relations entre la Russie et l'Afrique du Sud.La discussion fait partie d'un cycle d'évènements éducatifs et d'experts "Nouveaux horizons de la coopération entre la Russie et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique" organisé avec le soutien du Fonds Gortchakov et de l'Association pour la réalisation de programmes sociaux et éducatifs.

