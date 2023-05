https://fr.sputniknews.africa/20230517/ou-sont-les-universites-maghrebines-dans-ce-nouveau-palmares-mondial-1059309530.html

Où sont les universités maghrébines dans ce nouveau palmarès mondial?

Nombre d’universités des pays africains se sont retrouvées dans la nouvelle édition du top-2000 mondial établi par le Center for World University Ranking... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Le Center for World University Ranking (CWUR), établi aux Émirats arabes unis a publié la nouvelle édition de son classement annuel des meilleures universités du monde. Le palmarès comprend 2.000 établissements d’enseignement supérieur, parmi lesquels certains d’Afrique, notamment d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Cameroun ou encore du Kenya.Quant aux universités maghrébines, les meilleurs résultats ont été obtenus par l'université Mohammed V de Rabat (en 953e position), l'université de Tunis (976e) et l'université algérienne des Sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (1930e).L’université du Cap a réalisé la meilleure performance parmi les établissements africains. Elle a été classée 267e. Elle est accompagnée de 12 autres universités sud-africaines. Celle du Caire occupe la 520e place."La glissade globale" de plusieurs universitésAlors que le top-10 réunit principalement des établissements américains et britanniques, le président du SWUR a souligné la détérioration des résultats en général.Afin d’élaborer ce classement, le CWUR évalue quatre critères : la qualité de la formation, l’emploi des diplômés, la qualité du personnel scientifique et enseignant, ainsi que l’efficacité de la recherche.

