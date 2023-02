https://fr.sputniknews.africa/20230216/en-afrique-lurss-na-jamais-cherche-de-colonies-la-russie-a-aussi-des-atouts-a-valoriser-1057935709.html

En Afrique, l’URSS n’a "jamais cherché de colonies", la Russie a aussi "des atouts" à valoriser

En Afrique, l'URSS n'a "jamais cherché de colonies", la Russie a aussi "des atouts" à valoriser

À l'occasion de la Journée du combattant international, célébrée en Russie le 15 février, Sputnik a parlé avec d'anciens militaires soviétiques de leurs

Quels sont les principaux souvenirs de militaires soviétiques de leurs missions en Afrique? Quel était le comportement de la population locale envers eux? Enfin, comment les relations russo-africaines pourraient-elles se développer? Ce sont les questions qui ont été posées par Sputnik Afrique à deux anciens interprètes militaires soviétiques, à l’occasion de la Journée du combattant international, célébrée en Russie le 15 février."L’ensemble de notre travail était dangereux", a avoué Oleg Choulga à propos de ses missions en Angola entre 1978 et 1980, ainsi qu’au Mozambique entre 1985 et 1987. Il travaillait avec diverses personnes, "tant avec les autorités angolaises et qu’avec des matelots au Mozambique, soit tant au plus haut niveau que dans des points chauds".Evguéni Pronine est arrivé en Éthiopie au plus fort de la Terreur rouge, dans les années 1970:"Blancs, mais leurs Blancs"Pour leur part, les civils faisaient preuve de sympathie envers les contingents soviétiques, indiquent les deux anciens militaires.En général, les Africains réagissaient négativement à l’apparition des Blancs, "mais quand ils apprenaient que nous étions ressortissants de l’Union soviétique, la glace fondait", nuance M.Choulga.C’est notamment dû au fait que la Russie n’a jamais cherché à coloniser l’Afrique, aidant simplement les pays qui en avaient besoin, ce dont la population âgée se souvient encore aujourd’hui, selon lui.Reconnaissance et mémoireMême si la population âgée garde toujours en mémoire que l’Union soviétique soutenait l’Afrique dans sa lutte pour l’indépendance, la jeunesse angolaise traite la guerre civile comme un simple fait historique, poursuit le militaire.Par ailleurs, un monument a été installé en Angola en l’honneur des combattants internationalistes qui ont donné leur vie pour ce pays. Le site attire la curiosité entre autres de jeunes Angolais, a-t-il noté. "Il est nécessaire de continuer de réduire la distance à l’échelle humaine, dans les relations russo-africaines", conclut-il.En Éthiopie, "on se souvient de nous", relate M.Pronine:Perspectives de coopérationGrâce au sommet Russie-Afrique, prévu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, les relations russo-africaines pourraient retrouver la qualité de celles de l’époque soviétique, estime-t-il.Pour Oleg Choulga, la Russie n’a pas encore utilisé "tous ses atouts". Par exemple, elle ne cherche pas à importer des matières premières d’Afrique, mais, au contraire, elle est prête à y livrer des équipements de haute technologie et lancer la production, ainsi qu’à partager son savoir faire.

