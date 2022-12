https://fr.sputniknews.africa/20221230/si-lurss-navait-pas-existe-le-monde-serait-bien-pire-quil-ne-lest-aujourdhui-1057459399.html

"Si l'URSS n'avait pas existé, le monde serait bien pire qu'il ne l'est aujourd'hui"

Il y a 100 ans, l'Union des républiques socialistes soviétiques était proclamée. Bien qu'elle n'existe déjà plus depuis 20 ans, l'URSS continue à incarner pour...

À l’occasion du 100e anniversaire de la création de l’Union soviétique, plusieurs experts ont partagé avec Sputnik leurs observations sur le rôle de cette puissance dans l’histoire du XXe siècle et son impact sur la vie d’aujourd’hui. Parmi eux, le membre du parti communiste sud-africain Thebogo Fadu, pour qui la révolution de 1917 et l’URSS ont "profondément influencé" toute l'Afrique et, en particulière, son pays.Il se souvient de ses séjours en Union soviétique à la fin des années 1980 à l’époque où la population noire d’Afrique du Sud souffrait de racisme systémique.Une voie alternative de développementPour Goran Miloradovic de l'Institut d'histoire moderne de Belgrade, la création et la chute de l’URSS marquent les "véritables" début et fin du XXe siècle.Des experts d’Amérique latine soulignent également auprès de Spunik le rôle important de l’Union soviétique au cours du XXe siècle. Pour le professeur Marcelo Montes, membre du Conseil argentin des relations internationales, l'Union soviétique a proposé à l'humanité des valeurs à part.L’URSS vs l’impérialismeDe son côté, Oscar Villar Barroso, docteur en sciences historiques et professeur à l'université de La Havane, estime que l'URSS a empêché à l'impérialisme de s'imposer au monde.

