https://fr.sputniknews.africa/20221231/le-mozambique-envisage-deriger-un-monument-aux-militaires-sovietiques-1057467038.html

Le Mozambique envisage d’ériger un monument aux militaires soviétiques

Le Mozambique envisage d’ériger un monument aux militaires soviétiques

Les peuples africains se souviennent toujours du soutien de l’URSS, estime auprès de Sputnik la réalisatrice russo-mozambicaine Dariya da Conseisao. Ainsi, le... 31.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-31T09:14+0100

2022-12-31T09:14+0100

2022-12-31T10:15+0100

afrique subsaharienne

mozambique

colonialisme

urss

russie

aide militaire

éducation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/1e/1045419118_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_633d69ad6e778f65465cec0a4859d663.jpg

Beira, ville portuaire du Mozambique, accueillera un monument aux militaires soviétiques, a annoncé à Sputnik la réalisatrice russo-mozambicaine Dariya da Conseisao.Il sera érigé en l’honneur des "militaires soviétiques ayant péri lors des tirs effectués le 26 juillet 1979 par les combattants au cours de la guerre de longue durée pour la libération du Mozambique du Portugal colonial près de la ville de Beira", selon elle. La construction sera possible grâce au soutien du chef de la mission russe de conseillers militaires, le général de brigade Viktor Souldine.Le Mozambique est devenu indépendant en 1975. Le Président élu, Samora Machel, se proclamant communiste, a reçu le soutien du camp socialiste. Dès 1976 et pour plus de 10 ans, le pays a été plongé dans un conflit armé, lequel a dégénéré en guerre civile.Le rôle de l’Union soviétiqueLe rôle de l’Union soviétique dans la décolonisation de l’Afrique est immense, selon la réalisatrice."Là, où dans la première moitié du XXe siècle les peuples étaient opprimés par la civilisation européenne, là où des nations entières étaient mutilées et en voie de disparition, des écoles et hôpitaux commencent à apparaître dans les années 1970. Imprégné des idées de véritable égalité, notre peuple dans le feu des guerres civiles a gagné le droit d'essayer de vivre comme il l'entend. Et l'URSS l'a aidé dans cela", soutient-elle.Dariya da Conseisao est auteure du documentaire Black to USSR, film qui fait l’éloge du soutien que l’Union soviétique avait accordé aux pays africains. Les principaux protagonistes sont des médecins, des entrepreneurs d'Afrique du Sud et du Mozambique, presque tous diplômés d'universités soviétiques.

afrique subsaharienne

mozambique

urss

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mozambique, colonialisme, urss, russie, aide militaire, éducation