Alors que le 30 décembre marque le 100e anniversaire de la création de l’Union soviétique, des experts maliens et une spécialiste russe du monde africain évaluent auprès de Sputnik les liens ayant existé entre l’URSS et le continent africain."Le système soviétique s'était épuisé"Ayant surgi sur les ruines de l’Empire russe en 1922, l’URSS a été pendant 69 ans la "vitrine" du socialisme, au détriment de certaines valeurs fondamentales. Des points de vue totalement opposés existent concernant l’évaluation du passé soviétique.Vers la fin du colonialismeToutefois, Mme Sidorova souligne le rôle que l’URSS a joué dans la libération de l’Afrique. Ainsi, l’Union soviétique "a contribué à la défense de l'indépendance et de la souveraineté, à la formation de l’État, à la formation des fondements de l'économie nationale et à la création de forces armées prêtes au combat", indique-t-elle, ajoutant que "pour l'URSS, les relations avec les pays africains étaient un domaine important de la politique étrangère".Malgré le fait que dès son indépendance le Mali se soit proclamé non-aligné, "l’URSS [a été] en réalité notre option", continue-t-il.Formation des cadresDe 1961 à 1980, le nombre d'étudiants africains en Union soviétique a augmenté plus de 12 fois, selon Galina Sidorova.Au total, l’Union soviétique a formé plus de 200.000 cadres qualifiés dans divers domaines: l’ingénierie, l’aviation, la construction, l’éducation.L’état actuel de la coopérationBien après la désintégration de l’URSS en 1991, la Russie reprend actuellement le dialogue avec le continent africain."La Russie n'impose pas ses stéréotypes d'interaction et adhère au principe de ‘solutions africaines aux problèmes africains’", avance-t-elle.

