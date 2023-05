https://fr.sputniknews.africa/20230531/voici-comment-lalgerie-compte-atteindre-la-souverainete-alimentaire-en-huiles-1059609719.html

Voici comment l’Algérie compte atteindre la souveraineté alimentaire en huiles

Voici comment l’Algérie compte atteindre la souveraineté alimentaire en huiles

L’Algérie lance une filière intégrée d’oléagineux pour produire ses propres huiles végétales. La production du champ au consommateur devra assurer la... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Connue pour son huile d’olive, l’Algérie entame le développement de la filière intégrée des oléagineux pour produire ses propres huiles végétales de tournesol, colza, soja. L’objectif est de réduire la facture d’importation d’oléagineux et d’arriver à une autosuffisance en huile de table à partir de graines issues de l’agriculture locale, relate TSA Algérie.Dans le cadre de cette stratégie, le 30 mai, la première usine de trituration des graines oléagineuses a été inaugurée à Bejaia, à 260 km à l’est d’Alger. L’usine du groupe privé Cevital produira une huile de table 100% locale. L’objectif est de triturer 11.000 tonnes de soja/jour, 6.000 tonnes de tournesol ou 5.000 tonnes de colza.De plus, le pays table sur un programme de développement des oléagineux sur son propre sol, principalement du colza et du tournesol. Ainsi, au nord de l’Algérie, 700.000 hectares pourraient être consacrés au colza, et plus de 600.000 au tournesol, selon les autorités.L’Algérie produit de 3.000 à 4.000 tonnes d'huile de table par jour. Cela dépend actuellement entièrement de l’importation de la matière première, d’après Anadolu.

