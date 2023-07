https://fr.sputniknews.africa/20230707/sommet-russie-afrique-quel-est-le-programme-et-pourquoi-est-il-important-1060390682.html

Sommet Russie-Afrique: quel est le programme et pourquoi est-il important?

Malgré la pression constante de l'Occident, mécontent du rapprochement entre Moscou et le continent noir, des dirigeants africains se réuniront à... 07.07.2023, Sputnik Afrique

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique

saint-pétersbourg

international

médias

coopération

économie

brics

sputnik explique

Le deuxième sommet Russie-Afrique doit avoir lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, en Russie, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Il vise à renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique, à promouvoir le dialogue politique, à élargir la coopération économique et à encourager les échanges culturels et humanitaires.Il s'agit d'un événement diplomatique majeur qui réunira les dirigeants de la Russie et de plus de 50 pays africains, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales, des milieux d'affaires, de la société civile et des médias.Le sommet sera également l'occasion d'examiner les progrès et les réalisations du premier sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu dans la station balnéaire russe de Sotchi en 2019, et de fixer de nouveaux objectifs et priorités.L'ordre du jourParmi les principaux événements qui auront lieu en marge du sommet figure le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Les participants sont censés discuter d'une variété de questions qui sont divisées en quatre blocs.Le premier, intitulé "Technologie et sécurité pour un développement souverain qui profite aux peuples", vise à explorer les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique notamment dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, des exportations, de l'agriculture, de la logistique et de la sécurité financière.Dans le second, "Sécurité intégrée et développement souverain", seront soulevées des questions liées à la sécurité internationale et à la stabilité géopolitique, à la sécurité régionale et à la coopération dans la lutte contre la corruption et les cartels transnationaux. Cette section abordera également la sécurité alimentaire en Afrique, la sécurité de l'information et les défis posés à la souveraineté électorale.Sur le plan technologique, la troisième section du forum, "Coopération scientifique et technologique" examinera les perspectives pour renforcer le partenariat dans les domaines des infrastructures, de l'innovation, ainsi que l'introduction de technologies de pointe russes, notamment les technologies numériques, industrielles, nucléaires et spatiales, en vue de promouvoir le développement durable en Afrique.À cet égard, l'Agence spatiale russe (Roscosmos) a récemment annoncé son intention de signer des accords de coopération avec des pays africains lors du sommet.L'humanitaire en prioritéLes participants aborderont également les questions humanitaires et sociales dans le quatrième bloc du Forum, sur le thème "La sphère humanitaire et sociale: travailler ensemble pour une nouvelle qualité de vie". Il vise à renforcer la coopération humanitaire entre la Russie et les pays africains, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et des technologies éducatives, de la culture et du sport.Ce bloc concernera également le mouvement russophile en Afrique.Les médias dans le contexte actuelEn marge du sommet de Saint-Pétersbourg se tiendront également une réunion des recteurs d'universités russes et africaines, un programme jeunesse ainsi qu'un forum de médias avec la participation de Sputnik Afrique et RT. Sputnik, qui fait partie du groupe de médias Rossiya Segodnya, est un partenaire média officiel de l'événement.Les deux agences participeront à l'organisation de deux sessions du forum des médias, à savoir "Médias souverains et lutte contre la désinformation: l'expérience de la Russie et des pays africains" et "Monde de l'information multipolaire: le rôle des pays arabes africains dans les nouvelles réalités des relations internationales".Les BRICS+L'élargissement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pourrait également être abordé lors du sommet à l'initiative de la partie africaine, selon Oleg Ozerov, chef du Forum de partenariat Russie-Afrique. À l'issue de l'événement, un plan d'action pour les domaines prioritaires de coopération sur la période de 2023 à 2026 devrait être adopté, a-t-il ajouté.Plus de la moitié des pays africains ont confirmé leur participation au plus haut niveau, malgré la pression constante exercée sur eux par l'Occident en vue de leur faire annuler leur voyage en Russie, a déclaré le 30 juin le chef de la diplomatie russe.Parmi les dirigeants africains qui ont officiellement confirmé leur intention de se rendre à Saint-Pétersbourg pour le sommet figurent le président du Conseil souverain de transition du Soudan Abdel Fattah Al Burhan, le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed Menfi et le Président somalien Hassan Sheikh Mahmoud.Quatorze chefs d'institutions supérieures de contrôle (ISC) d'Afrique ont en outre accepté, à la mi-mai, de participer au sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire.

