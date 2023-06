https://fr.sputniknews.africa/20230625/sommet-russie-afrique-la-signature-dun-accord-dans-le-domaine-spatial-au-programme-1060159004.html

Sommet Russie-Afrique: la signature d'un accord dans le domaine spatial au programme

Sommet Russie-Afrique: la signature d'un accord dans le domaine spatial au programme

A l’approche du 2e sommet Russie-Afrique, une délégation de l’agence spatiale russe Roscosmos se trouve en visite au Caire pour discuter d'un accord que la... 25.06.2023, Sputnik Afrique

La Russie et les pays d'Afrique signeront un accord à grande échelle sur l'exploration de l'espace au cours du prochain 2e sommet Russie-Afrique qui aura lieu les 27 et 28 juilletà Saint-Pétersbourg, a annoncé ce dimanche 25 juin Iouri Borissov, directeur du groupe spatial public russe Roscosmos, en visite en Égypte.Selon le président de l’Agence spatiale égyptienne Chérif Sedki, il ne s'agit pas d'un accord bilatéral russo-égyptien, mais d'un document qui devrait être conclu au niveau de l'Agence spatiale africaine (ASAf).Pendant leurs entretiens au Caire, les chefs des agences spatiales russe et égyptienne ont examiné les principes et les normes nécessaires pour promouvoir le partenariat entre les deux pays dansla construction de satellites et le développement des vols spatiaux habités, a précisé le service de presse.

