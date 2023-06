https://fr.sputniknews.africa/20230624/biosecurite-des-accords-russo-ougandaisprevus-au-sommet-russie-afrique-1060140487.html

Biosécurité: des accords russo-ougandais prévus au sommet Russie-Afrique

Kampala et Moscou signeront plusieurs accords sur la biosécurité au cours du prochain sommet Russie-Afrique prévu pour fin juillet à Saint-Pétersbourg. Le... 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T21:13+0200

2023-06-24T21:13+0200

2023-06-24T21:19+0200

Le ministère ougandais de la Santé et l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor se sont entendus ce samedi 24 juin de signer plusieurs accords bilatéraux lors du prochain 2e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg, a annoncé le ministère russe de la Santé au terme d'une rencontre de Diana Atuine, secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé avec Anna Popova, directrice de Rospotrebnadzor, à Sotchi."Les parties se sont penchées sur l'interaction ds deux pays dans la prévention et le contrôle des infections. En particulier, la partie ougandaise a exprimé sa gratitude pour l'organisation de la formation de quatre spécialistes en diagnostic de laboratoire sur la base de l'Institut Mikrob à Saratov. Elle a noté que de tels cours utilisant les nouvelles technologies utilisées en Russie contribuent à renforcer le potentiel de l'Ouganda en matière de biosécurité", a indiqué le communiqué. La rencontre s'est tenue dans le cadre de la conférence scientifique internationale intitulée Menaces globales pour la biosécurité, précise le ministère.Rospotrebnadzor continuera à développer l'interaction avec les pays africains sur la base des principes d'ouverture, d'égalité et de respect des intérêts nationaux pour une réponse opportune et efficace aux menaces biologiques, a conclu le communiqué.

Actus

