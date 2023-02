https://fr.sputniknews.africa/20230215/le-burundi-inaugure-le-laboratoire-medical-concu-avec-laide-de-moscou-1057927557.html

Le Burundi inaugure le laboratoire médical conçu avec l’aide de Moscou

Le Burundi inaugure le laboratoire médical conçu avec l’aide de Moscou

Un nouveau laboratoire conçu avec l’aide de la Russie a vu le jour au Burundi dans le cadre du renforcement des capacités de lutte contre les épidémies. 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T19:03+0100

2023-02-15T19:03+0100

2023-02-15T19:03+0100

afrique subsaharienne

burundi

russie

laboratoire

rospotrebnadzor

anna popova

évariste ndayishimiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/1a/1045791468_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8e8c85dcf52c5f4460b479c27ac4cdd6.jpg

La cérémonie d’inauguration du laboratoire médical flambant neuf s’est tenue le 14 février au Centre national de santé publique du Burundi à Bujumbura, a annoncé l’agence sanitaire de Russie (Rospotrebnadzor).Selon cette même source, le nouveau laboratoire peut effectuer plus de 2.000 tests PCR par jour pour identifier 12 agents pathogènes, ainsi que plus de 1.000 analyses par jour pour les anticorps. En outre, 200.000 tests de dépistage de Covid-19 réalisés par l'Institut central de recherche en épidémiologie de Rospotrebnadzor ont été remis à la partie burundaise.Anna Popova, directrice de Rospotrebnadzor, et Sylvie Nzeimana, ministre burundaise de la Santé et de la lutte contre le sida, ont assisté à la cérémonie. Une délégation de cette agence fédérale relatif au contrôle sanitaire des produits est en visite au Burundi du 14 au 15 février.Lutter ensemble contre les épidémiesPendant leur rencontre, Mme Popova et Mme Nzeimana ont discuté de la lutte contre le choléra, la poliomyélite, la surveillance des foyers naturels d'infections dangereuses et la formation du personnel.La cheffe de Rospotrebnadzor en a profité pour rassurer les autorités burundaises que Moscou était prêt à former des experts locaux aux bases de la biosécurité, à promouvoir la prise de mesures pour prévenir la propagation d'infections particulièrement dangereuses. Ces mesures sont importantes non seulement pour le Burundi, mais aussi pour toute la région de l'Afrique de l'Est, selon elle.Ces sujets ont également été au centre d’un entretien entre Evariste Ndayishimiye, Président du Burundi et la responsable de l’agence sanitaire russe, organisée sur l’initiative du chef de l’État.Selon Mme Popova, la mission principale de la Russie est de transférer à d'autres pays sa riche expérience en matière d'épidémiologie, de recherche en laboratoire, de prévention et de réponse aux épidémies. Dans ce contexte, la dirigeante de Rospotrebnadzor a invité les experts burundais en Russie.Une assistance supplémentaireBujumbura souhaite recevoir de Moscou une assistance technique, organisationnelle et méthodologique en matière de prévention et de contrôle des infections.La ministre burundaise a demandé à Moscou d’envoyer au Burundi des laboratoires mobiles de lutte contre les épidémies qui avaient déjà fait leurs preuves dans dix autres pays, ajoute le communiqué.

afrique subsaharienne

burundi

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burundi, russie, laboratoire, rospotrebnadzor, anna popova, évariste ndayishimiye