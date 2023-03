https://fr.sputniknews.africa/20230311/le-malawi-sollicite-des-specialistes-russes-pour-sa-lutte-contre-le-cholera-1058163359.html

Le Malawi sollicite des spécialistes russes pour sa lutte contre le choléra

Les autorités du Malawi veulent faire appel à des spécialistes russes pour lutter contre le choléra, a indiqué Nikolaï Krassilnikov, ambassadeur russe au Zimbabwe et au Malawi.D’après le diplomate, le pays africain s'intéresse au "rétablissement et au développement de la coopération avec la Russie dans divers domaines".La situation épidémique dans le paysDepuis mars 2022, le pays africain connaît une épidémie de choléra, qualifiée récemment par l’UNICEF de "la plus meurtrière de son histoire".Actuellement, la maladie s’est propagée dans les 29 districts du pays, touchant plus de 50.000 personnes et faisant plus de 1.500 morts, selon les données du 2 mars, relate l’UNICEF.Les facteurs à l’origine de cette épidémie mortelle de choléra sont à imputer aux tempêtes tropicales Ana et Gombe qui ont frappé le Malawi il y a un peu plus d’un an, d’après l’organisation.Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'une eau contaminés. Il se caractérise par des diarrhées brutales menant à une sévère déshydratation. Le traitement consiste essentiellement en une réhydratation par un soluté de réhydratation orale.

