L'élargissement des BRICS pourrait être discuté au sommet Russie-Afrique

Le sujet de l'élargissement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pourrait être inscrit, à l'initiative de la partie africaine, à l'ordre du jour du deuxième sommet Russie-Afrique prévu pour fin juillet à Saint-Pétersbourg. Cette déclaration a été faite par Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, dans une interview accordée au journal russe Kommersant.Par ailleurs, les questions relatives aux relations bilatérales, y compris dans le domaine économique, y seront abordées, a noté M.Ozerov.Mi-juin, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a indiqué auprès de RT que le sujet de l’élargissement du groupe devrait être au menu du sommet des BRICS, programmé pour fin août à Johannesburg.Sur la route de l’élargissementComprenant actuellement cinq pays (le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud), les BRICS représentent à eux seuls 40% de la population mondiale et près d'un tiers de l'économie mondiale.Beaucoup de pays montrent de l’intérêt pour rejoindre cette organisation. Le 30 juin, Malik Agar, vice-président du Conseil de transition soudanais a déclaré à Sputnik que son pays était intéressé à y participer.Il est à noter que le Soudan n’est pas le premier pays africain prêt à frapper à la porte des BRICS.Après l’Algérie, l’Égypte, récemment c’est l’Éthiopie qui a aussi présenté une demande pour rejoindre le groupe des cinq.Au total, 19 pays ont aujourd’hui tenté d’y adhérer, plusieurs d’entre eux ont déjà fait une demande officielle.L’une des conditions d’intégration est le non-alignement des candidats sur les sanctions occidentales imposées à la Russie, a déclaré début juin le chef adjoint de la diplomatie russe.

