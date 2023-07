https://fr.sputniknews.africa/20230707/vladimir-poutine-participera-au-sommet-russie-afrique-confirme-son-porte-parole--1060389602.html

Poutine participera au sommet Russie-Afrique, les préparatifs battent leur plein, dit le Kremlin

Poutine participera au sommet Russie-Afrique, les préparatifs battent leur plein, dit le Kremlin

Vladimir Poutine participera au sommet Russie-Afrique fin juillet à Saint-Pétersbourg, selon son porte-parole Dmitri Peskov. Les préparatifs du sommet qui... 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T12:39+0200

2023-07-07T12:39+0200

2023-07-07T13:19+0200

sommet russie-afrique 2023

sommet

vladimir poutine

participation

dmitri peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059994471_0:141:3035:1848_1920x0_80_0_0_d16a785d5f7f03abfe5dca295e4667dc.jpg

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a évoqué à la presse les préparatifs du forum et du sommet Russie-Afrique.Il a également répondu à une question sur la participation de Vladimir Poutine au sommet. La deuxième édition du sommet et le forum économique Russie-Afrique se tiendront les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. La première fois, l’événement avait eu lieu du 22 au 24 octobre 2019 à Sotchi sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sommet, vladimir poutine, participation, dmitri peskov