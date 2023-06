Lavrov livre les détails des préparatifs du prochain sommet Russie-Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230630/moscou-livre-les-details-des-preparatifs-du-prochain-sommet-russie-afrique-1060259998.html

La plupart des pays africains est représentée au plus haut niveau au sommet Russie-Afrique en juillet prochain, a annoncé ce 30 juin le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Et ceci "malgré une pression effrontée [de la part des pays occidentaux, ndlr] leur demandant tous les jours soit de renoncer à la visite du sommet soit de baisser le niveau de présence", a souligné M.Lavrov.L’événement sera marqué par l’adoption d’une grande déclaration qui est actuellement en cours de préparation, poursuit-il.Il s’agit d’"un document qui définira les plans de coopération entre la Russie et les États africains pour une perspective à moyen terme visant plusieurs prochaines années".Parallèlement aux rencontres des leaders, les forums économique et médiatique auront lieu en marge du sommet, a ajouté Sergueï Lavrov.Un événement qui s’approcheLa deuxième édition du sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet. La première s'est tenue à Sotchi du 22 au 24 octobre 2019 sous la devise "Pour la paix, la sécurité et le développement".

