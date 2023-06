https://fr.sputniknews.africa/20230630/les-considerer-comme-des-adultes-moscou-appelle-loccident-a-arreter-les-pressions-sur-lafrique-1060253614.html

"Les considérer comme des adultes": Moscou appelle l’Occident à arrêter les pressions sur l’Afrique

Dénonçant une pression occidentale "absolument effrontée, impudente et sans cérémonie" contre les pays du Sud global, dont l’Afrique, le chef de la diplomatie... 30.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/10/1059972714_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_bb556f2f86a0c7a581beea696581a47b.jpg

L'Occident doit cesser de mettre la pression sur les pays de la majorité mondiale dont l’Afrique, a déclaré ce 30 juin le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Revenant sur ses nombreuses visites sur le continent, le ministre russe a noté avoir entendu parler directement de ce genre d’influence occidentale:M.Lavrov souligne que la Russie n'exige jamais rien et explique simplement sa position. En revanche, l'Occident fait pression sur les pays africains également pour qu'ils ne participent pas au sommet Russie-Afrique qui se tiendra fin juillet à Saint-Petersbourg. Le 2e sommet Russie-Afrique se tiendra financement à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet.Le premier événement s'est tenu à Sotchi du 22 au 24 octobre 2019 sous la devise "Pour la paix, la sécurité et le développement".

