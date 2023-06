https://fr.sputniknews.africa/20230616/les-pressions-occidentalessans-impact-sur-les-relations-russo-algeriennes-1059977141.html

Les pressions occidentales "sans impact sur les relations russo-algériennes"

Les pressions occidentales "sans impact sur les relations russo-algériennes"

16.06.2023

La loyauté de l'Algérie envers la Russie ne souffre d'aucun doute. Les deux pays ont, de ce fait, signé à Moscou le 15 juin la Déclaration de partenariat stratégique approfondi qui signifie "un approfondissement des relations" entre Moscou et Alger, a déclaré ce 16 juin à Sputnik Afrique Dr Mohammed Salah Djemal, expert algérien en sécurité internationale et en géopolitique.Selon l'expert algérien, grâce à ce document, les relations russo-algériennes vont s'intensifier pas seulement sur le plan militaire, mais aussi économique et régional.Les domaines spatial et nucléaire en vuePour M.Djemal, le partenariat avec la Russie sera un appui pour l'Algérie dans l'aboutissement de ses projets tant sur le plan spatial, que nucléaire.M.Djemal pense également qu'au vue des nouveaux projets énergétiques, la Russie ne restera pas en marge, puisque le début du partenariat russo-algérien dans ce domaine date de 2006.Un pays souverain qui aspire à accéder aux BRICSÉvoquant les pressions exercées par l’Occident sur Alger, M.Djemal assure que l'Algérie a ses propres décisions en ce qui concerne ses stratégies ou sa coopération avec n'importe quel pays.C'est dans ce sens, que Alger ne cache pas son envie pressante d'adhérer aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui représentent 41% de la population du monde, 40% de sa superficie et 24% de l'économie mondiale et 16 % du commerce mondial.

