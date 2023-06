https://fr.sputniknews.africa/20230616/les-pressions-occidentales-naffecteront-jamais-les-relations-russo-algeriennes-selon-un-expert-1059969595.html

Les pressions occidentales n’affecteront jamais les relations russo-algériennes, selon un expert

Abdelmadjid Tebboune a été reçu en grande pompe au Kremlin par Vladimir Poutine. À l’issue des pourparlers, une déclaration de partenariat stratégique... 16.06.2023, Sputnik Afrique

Les pressions occidentales n’affecteront jamais les relations russo-algériennes, selon un expert Abdelmadjid Tebboune a été reçu en grande pompe au Kremlin par Vladimir Poutine. À l’issue des pourparlers, une déclaration de partenariat stratégique approfondi a été signée par les deux chefs d’État. Au micro de Sputnik Afrique, Mohammed Salah Djemal, expert algérien en sécurité internationale, décrypte ce que cela changera pour l’Algérie.

"Ce document est une preuve des relations historiques entre la Russie et l'Algérie qui datent des années 50. Et cela signifie une fidélité algérienne vis-à-vis de la Russie par rapport à ses positions pendant la révolution algérienne et dans les crises sécuritaires vécues par l'Algérie. Ce document signifie un approfondissement des relations entre la Russie et l'Algérie", déclare Mohammed Salah Djemal.Malgré la pression, l’Algérie n’a pas soutenu les sanctions occidentales contre la Russie. L’interlocuteur de Zone de contact est convaincu que les menaces de la part des États-Unis et de leurs alliés n'ébranleront en rien la position algérienne.Retrouvez dans cette émission:- Abdelkader Machdal, économiste algérien, sur la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi entre la Russie et l’Algérie;- Abdennour Souakri, PDG du groupe Souakri, Yacine Benslimane, directeur général d’Air Algérie, et Maxim Tcherechnev, membre du Conseil général de l'organisation russe Delovaïa Rossiïa, sur le forum d’affaires russo-algérien à Moscou;- Son Excellence Haba Gnankoye, ambassadeur de la République de Guinée en Russie et Allahssory Sanhkon, ministre conseiller, sur le bilan de 65 ans de relations diplomatiques russo-guinéennes et sur les domaines d’élargissement de la coopération avec Moscou.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- le Kenya abritera une usine de smartphones bon marché- l’Onu réagit à l’initiative de paix africaine en Ukraine- Moscou fustige la déclaration raciste d’un diplomate européen sur les Africains.Pour en savoir plus, écoutez le podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

