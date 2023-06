La Russie joue un rôle important dans l’atténuation des crises mondiales actuelles, selon Tebboune

https://fr.sputniknews.africa/20230616/la-russie-joue-un-role-important-dans-lattenuation-mondiale-des-crises-actuelles-selon-tebboune-1059966695.html

Le rôle important de la Russie dans l'atténuation des crises mondiales actuelles a été souligné par le Président algérien. Pour lui, Moscou aide les pays dans... 16.06.2023

La Russie joue un rôle important dans l’atténuation mondiale des crises actuelles, a déclaré Abdelmadjid Tebboune en intervenant ce 16 juin lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.Selon le Président algérien, c’est grâce à sa politique, à la fourniture de blé "qu’elle [la Russie, ndlr] peut offrir aux pays dans le besoin à travers le monde, grâce à ses efforts pour développer la coopération et les partenariats avec toute sorte de pays, en particulier les pays pauvres".Visite du leader algérienAbdelmadjid Tebboune, se trouve en visite d’État de trois jours en Russie. Il s'agit de sa première visite d'État en Russie.Le 14 juin, il s'est entretenu avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine et la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Valentina Matvienko.Le dirigeant algérien a également participé au forum d’affaires russo-algérien qui s’est déroulé à Moscou.Le 15 juin, Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune se sont rencontrés au Kremlin. Elle a été suivie de la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi et d’une série de documents interministériels.

