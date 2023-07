https://fr.sputniknews.africa/20230706/moscou-des-armes-fournies-a-kiev-finissent-entre-les-mais-des-protestataires-en-france--1060365269.html

Moscou: des armes fournies à Kiev finissent entre les mains des protestataires en France

Moscou: des armes fournies à Kiev finissent entre les mains des protestataires en France

Les protestataires en France utilisent des armes que l'Occident fournit à l'Ukraine, a déclaré ce jeudi la porte-parole de la diplomatie russe. Tel un... 06.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-06T10:55+0200

2023-07-06T10:55+0200

2023-07-06T12:03+0200

france

armes

conflit ukrainien

ukraine

donbass. opération russe

protestations

maria zakharova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/06/1060366661_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_da04fd89630914d6698b63e8c32afda5.jpg

Les protestataires en France utilisent des armes que l'Occident fournit à l'Ukraine et les tournent contre la police, a déclaré ce jeudi la porte-parole de la diplomatie russe. En encourageant le néonazisme en Ukraine, l'Occident "ouvre la boîte de Pandore", selon elle.Des néonazis encouragésÀ en croire de nombreux médias, des groupes néonazis participent directement aux troubles en France, a fait ressortir la diplomate en appelant l'Élysée à y faire attention.Et d'ajouter que Moscou exhortait les autorités françaises à établir sans tarder les circonstances du meurtre de Nahel, 17 ans, à Nanterre, qui a déclenché les troubles, et à punir les coupables.Des armes sur le marché noir Le conflit en Ukraine, selon différentes sources, est en effet devenu un puits d’armes pour le marché noir. Ainsi, "la situation au Sahel et la guerre qui fait rage en Ukraine sont des sources majeures d'armes et de combattants qui renforcent les rangs des terroristes" dans le bassin du lac Tchad, notait en novembre 2022 le Président nigérian Muhammadu Buhari.Plus au nord, en Finlande, des armes livrées à l’Ukraine sont tombées entre les mains de criminels, selon des indications de la police criminelle. Des armes ont également été retrouvées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas, indiquait en octobre 2022 un commissaire de la Police criminelle centrale finlandaise.

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, armes, conflit ukrainien, ukraine, protestations, maria zakharova