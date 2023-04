https://fr.sputniknews.africa/20230423/la-destination-finale-des-armes-fournies-par-loccident-a-kiev-revelee-par-seymour-hersh--1058797580.html

La destination finale des armes fournies par l'Occident à Kiev révélée par Seymour Hersh

La destination finale des armes fournies par l'Occident à Kiev révélée par Seymour Hersh

Les armes occidentales livrées à l’Ukraine finissent régulièrement sur le marché noir, affirme le prix Pulitzer Seymour Hersh. Les fournisseurs occidentaux en... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux n’ignorent pas que les armes qu'ils fournissent massivement à l'Ukraine se retrouvent régulièrement sur le marché noir, mais les médias tentent d'occulter ce sujet, soutient le journaliste américain Seymour Hersh.Selon le journaliste, même au début du conflit la Pologne, la Roumanie et certains autres pays voisins ont été inondés d’armes que l’Occident avait fournies à l'Ukraine."Divers commandants, pas des généraux, mais des colonels et autres qui recevaient des cargaisons d'armes les revendaient ou les jetaient sur le marché noir."Des armes qui apparaissent en AfriqueVassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie à l’Onu, a déclaré la semaine dernière lors d’une réunion du Conseil de sécurité que des armes fournies à Kiev par l’Occident avaient commencé à refaire surface en Afrique.Ali Zeramdini, ex-officier supérieur de la garde nationale tunisienne, lui fait écho.Selon lui, cela présente un grand risque non seulement pour les pays africains, mais aussi pour le reste du monde.M.Zeramdini a noté que la Roumanie, la Bulgarie et d’autres pays voisins sont pareillement concernés.

