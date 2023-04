https://fr.sputniknews.africa/20230411/les-armes-fournies-a-kiev-par-loccident-reapparaissent-deja-en-afrique-et-en-europe-selon-moscou-1058505354.html

Les armes fournies à Kiev par l'Occident réapparaissent déjà en Afrique et en Europe, selon Moscou

Selon le représentant de la Russie auprès de l’Onu, les armes livrées à l’Ukraine apparaissaient dans les mains du crime organisé et de terroristes en Afrique... 11.04.2023, Sputnik Afrique

Les armes fournies à Kiev par l'Occident ont déjà commencé à s’immiscer dans des États européens et africains, réapprovisionnant le crime organisé. C’est ce qu’a déclaré le représentant permanent de la Russie à l’Onu, Vassili Nebenzia, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.En outre, selon M.Nebenzia, les polices européennes reconnaissent également l’apparition d’armes occidentales dans les pays de l’UE et entre les mains de groupes criminels organisés.Une cible légitime pour MoscouLe 3 avril, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a fait savoir que les pays de l’Alliance avaient déjà livré à Kiev une assistance militaire d’une valeur de plus de 65 milliards d’euros.Selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale, depuis le début du conflit en Ukraine, ce sont les États-Unis qui ont fourni le plus d’aide militaire à Kiev, estimée à 43,2 milliards d’euros dépensés pour la période du 24 janvier 2022 au 24 février 2023. Tandis que le Royaume-Uni et l’Allemagne sont classés aux 2e et 3e places avec respectivement 6,6 et 3,6 milliards d’euros.En 2022, la Russie a envoyé une note aux pays de l'Otan concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Moscou a à maintes reprises déclaré que toute cargaison d’armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour la Russie.

