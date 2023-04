https://fr.sputniknews.africa/20230410/le-conseil-de-securite-de-lonu-se-penche-sur-les-risques-lies-aux-exportations-darmes-1058480028.html

Le Conseil de sécurité de l'Onu se penche sur les risques liés aux exportations d'armes

Le Conseil de sécurité de l'Onu se penche sur les risques liés aux exportations d'armes

Une bonne partie des armes destinées à l'Ukraine tombent entre les mains de terroristes, se préoccupe la Russie. Sous sa présidence, une réunion du Conseil de... 10.04.2023, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité des Nations unies, présidé par la Russie, examinera ce lundi les risques découlant des violations des accords réglementant l’exportation d’armes et de matériel militaire, selon des sources officielles.La réunion se tiendra sous forme de débat ouvert. Cela veut dire que non seulement les 15 membres du Conseil pourront y prendre part, mais aussi d'autres pays membres de l'Onu.La discussion "ne se concentrera pas sur un pays ou un contexte spécifique", a précisé le représentant permanent de la Fédération de Russie Vassili Nebenzia. Elle devrait plutôt viser une perspective de contrôle des armements.Des armes finissent entre les mains de terroristesSelon l'émissaire russe, ce débat devrait être l’occasion de "mesurer les conséquences" d’un non-respect des accords ad hoc et d’identifier les moyens d’en améliorer le contrôle.La Russie estime nécessaire, dans le contexte actuel, de faire cette analyse. En effet, les livraisons d'armes à Kiev par l'Occident ne cessent pas. Selon M.Nebenzia, il existe de plus en plus de témoignages de cas où des armes occidentales destinées à l'Ukraine tombent entre les mains de bandits et de terroristes. Et ce, non seulement en Europe, mais aussi au Proche-Orient et en Afrique.

